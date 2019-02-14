Любовь с первого лайка

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Во-первых, 4G — это быстро. Технология четвертого поколения создана специально для скоростной передачи данных. Чтобы ваши «валентинки» долетели любимым еще быстрее, Tele2 в Татарстане впрошлом году ускорила сеть 4G вдвое.

4G — там, где ты. Крупные города, большинство райцентров и мест загородного отдыха Татарстана уже покрыты стабильным 4G от Tele2. За прошлый год оператор увеличил число базовых станций в республике еще на 75%. Это позволит вам общаться с любимыми, где бы вы ни были.

4G круче. Гаджеты с поддержкой технологии четвертого поколения функциональнее, современнее и удобнее, а цены на них уже давно не бьют по карману. Чем не повод порадовать любимую? В салонах связи Tele2 такой смартфон обойдется не дороже хорошего букета роз. Что, впрочем, не мешает вам подарить и розы тоже.

4G любят все. Популярность технологии постоянно растет. За последний год число 4G-гаджетов в сети Tele2 выросло в 2 раза, технологией сегодня пользуется каждый второй абонент в республике.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.