Дмитрий Медведев: «Объем госдолга субъектов федерации сократился более чем на 100 млрд рублей»

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Рамис Габасов). На инвестиционном форуме в Сочи Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о снижении госдолга субъектов России и профиците и дефиците бюджетов регионов. Председатель Правительства заявил, что госдолг субъектов РФ сократился на 100 млрд рублей, что составляет всего 5% от общей суммы, но цифры продолжают снижаться.

«В прошлом году с профицитом исполнены бюджеты 70 регионов (в том числе и Татарстана — прим. Т-и) против 38 в 2017 году. Бюджет с дефицитом только у 15 регионов. Появившиеся средства власти субъектов должны вкладывать в экономику и социальное благополучие людей», — отметил Медведев.

Стоит отметить, что госдолг Татарстана по сравнению с январем 2018 года вырос на 1,67 млрд рублей в этом году и достиг отметки в 95 млрд рублей, заявили в Министерстве экономики РТ. Но по расходованию бюджетных средств в 2018 году Татарстан «показал себя с наилучшей стороны» и вышел в профицитную зону с 13,2 млрд рублей. Эти показатели были достигнуты впервые за 12 лет.

Также Дмитрий Медведев упомянул и то, что значительная часть коммерческих кредитов будет замещена бюджетными.

«Ставка по этим кредитам стала ниже, а срок возврата более длинный. И ситуация стала улучшаться», — отметил Медведев.

Зашла речь и о работе над нацпроектами. Дмитрий Медведев подчеркнул, что значительную часть затрачиваемых средств регионами на их исполнение возьмет на себя государство.

«Федеральный бюджет в ряде случаев планирует финансировать до 99% расходов регионов. Это беспрецедентное решение, таких решений мы никогда еще не принимали. Но в рамках исполнения нацпроектов такое распоряжение я уже подписал», — заявил Председатель Правительства России.

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