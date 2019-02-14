Госсовет РТ принял в первом чтении законопроект о бесплатной предвыборной агитации для всех партий

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на 45-м заседании Госсовета Татарстана депутаты в первом чтении приняли законопроект, которым вносятся изменения в Избирательный кодекс РТ. Проект закона разрешает предоставлять бесплатные печатные площади и телеэфиры всем участникам выборов в парламент республики.

«Проект закона РТ подготовлен в целях уточнения отдельных процедур, обеспечивающих реализацию избирательных прав и права на участие в референдуме граждан России», – отметил председатель Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

В законопроекте уточнен порядок организации и проведения предвыборной агитации. Исключена норма, которая ограничивает возможность всем политическим партиям воспользоваться бесплатным эфирным временем, бесплатными печатными площадями в период агитации. Пока бесплатной агитацией могут воспользоваться лишь партии, которые получили не менее 3% голосов избирателей на предыдущих выборах.

Принято решение о внесении поправок к законопроекту, которые будут приниматься до 21 февраля.

В текущем году состоятся выборы депутатов Государственного Совета Татарстана шестого созыва.

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