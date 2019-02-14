Сергей Когогин: «К 2030 году из автомобиля исчезнет место для водителя»

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Артур Казанцев). Гендиректор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин рассказал, что к 2030 году автомобили смогут двигаться самостоятельно, без присутствия водителя. Об этом он сказал во время выступления в проекте образовательного центра «Сириус» в Сочи, сообщает пресс-служба компании.

«По мнению инженеров автомобильных компаний, к 2030 году автомобили смогут передвигаться автономно, без водителя. Первые беспилотные автомобили строятся на базе серийных моделей, но в будущем из автомобиля исчезнет место водителя, а для коммерческих перевозок вовсе не будет необходимости в кабине для размещения человека», — таким мнением поделился гендиректор КАМАЗа на лекции «Уроки будущего» для учащихся научно-технического центра «Сириус».

Когогин отметил, что автоматизация транспортных средств существенно повысит пропускную способность автодорог и обеспечит безопасность дорожного движения.

Сегодня в Сочи проходит Российский инвестиционный форум. Основной темой двухдневного форума стала «Национальные проекты: от стратегии к действию».

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