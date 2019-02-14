Половина застройщиков Татарстана не смогут перейти на эскроу-счета

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Половина татарстанских застройщиков испытывают сложности с переходом на эскроу-счета. Об этом на брифинге в Доме Правительства сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«В Татарстане зарегистрировано 109 застройщиков. В этом году план строительства инвестиционного жилья установлен 1 млн кв. м. Работа совместно с застройщиками и банками показала, что 54 наших застройщика не смогут перейти на новую схему софинансирования, для них это вызывает сложности», — сказала она.

Порядка 12 тыс. договоров долевого участия находятся в буферной зоне, заметила Галимова. Решить этот вопрос можно при условии, что переход на эскроу-счета станет более мягким.

Крупная стройкомпания Татарстана опробовала новую схему софинансирования и сказала, что она ведет к удорожанию объекта на 13%. Заявление прозвучало на встрече Президента России Владимира Путина с общественностью в Казани.

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