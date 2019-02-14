В Казани начнут выкупать 66 земельных участков Приволжского района для строительства БКК

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Изъятие 66 земельных участков в Казани связано со строительством первой очереди БКК на участке от ул. Мидхата Булатова до ул. Борисковская. Об этом говорится в сборнике документов исполкома Казани.

«В целях строительства БКК произойдет изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества», — сообщается в сборнике.

Отмечается, что в течение 3 лет будут проводить оценку рыночной стоимости всех 66 домов на участке от ул. Мидхата Булатова до ул. Борисковская и заключать договоры с владельцами домов об изъятии.

Финуправление исполкома Казани обязали профинансировать все мероприятия, связанные с изъятием участков.

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