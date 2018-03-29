Галимова: Татарстан заинтересован участвовать в создании сверхзвукового пассажирского самолета

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Татарстан заинтересован участвовать в проекте по созданию сверхзвукового пассажирского самолета. Об этом на брифинге в Доме Правительства сказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«Если у республики будет потенциал и возможность участвовать в этом проекте, конечно, мы заинтересованы в участии. В том числе — с точки зрения загрузки наших авиапредприятий», — ответила Галимова на вопрос, будет ли Татарстан участвовать в создании сверхзвукового пассажирского самолета.

Она напомнила, что Президент республики Рустам Минниханов входит в совет директоров холдинга «Вертолеты России». Он лично участвует в привлечении заказов как для КВЗ, так и для КАЗ им. Горбунова.

Президент России Владимир Путин предложил вернуться к идее создания сверхзвукового пассажирского самолета. Об этом он сказал на встрече с представителями общественности в Казани в культурном центре «Московский» в минувший вторник.

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