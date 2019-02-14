(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане глава компании «Даль-Кама» получил около 6 млн возмещения НДС с несуществующих сделок, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По версии следствия, в период с июня 2016 года по август 2017 года 40-летний директор ЗМПК "Даль-Кама", действуя по предварительному сговору с учредителем фирмы, представил в налоговый орган уточненную декларацию о возмещении налога на добавленную стоимость с заведомо ложными сведениями о якобы имевших место сделках с контрагентами», – рассказал агентству Руслан Галиев.

Таким образом мужчины незаконно получили 5,7 млн рублей вычета.

Во время следствия директор свою вину частично признал. Второй фигурант дела (соучредитель фирмы) скрылся и на данный момент находится в федеральном розыске.

Руководителю фирмы «Даль-Кама» предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сейчас он находится под домашним арестом.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что мясоперерабатывающий комплекс «Даль-Кама» совсем недавно попадал в криминальные сводки. Так, на территории комбината в ста метрах от берега Волги были обнаружены тонны тухлой курятины, закопанные в землю.

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