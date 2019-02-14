С наступлением сумерек 196-метровая телевышка признается Нижнекамску в любви

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Сегодня вечером, в День всех влюбленных, телевышка Нижнекамска признается в любви родному городу. Соответствующая надпись и пиктограмма в виде символического сердца загорится на высотке с наступлением сумерек, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Осуществить проект по иллюминации телевышки предложили сами нижнекамцы и реализовали его к 50-летию города в 2016 году. Его автором стал бывший главный инженер проектно-конструкторского центра нефтехимиков Юрий Новик.

Праздничная иллюминация появляется на телевышке регулярно: на Новый год – елочка и олени, на День влюбленных – гигантское сердечко, на День России – государственный флаг. Также в городе нефтехимиков таким оригинальным способом поздравляют свою хоккейную команду с победами, оповещают о фестивалях и культурных событиях, напоминают о праздниках.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в День влюбленных в Нижнекамске будет курсировать «романтичный» трамвай.

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