Медведев: Строители ВСМ получат льготы по уплате части налогов

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Александра Давыдова). Участники проектов по строительству и эксплуатации высокоскоростного железнодорожного транспорта получат льготы по уплате части налогов и возмещению затрат. Об этом на пленарном заседании Российского инвестиционного форума в Сочи заявил Премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Он также отметил, что для развития отдельных участков транспортной инфраструктуры будут установлены специальные долгосрочные тарифы.

«Чтобы поддержать инвестиционную активность в важнейших секторах экономики, подготовлен отраслевой раздел плана по ускорению темпа роста инвестиций. Я имею в виду — инвестиции в основной капитал, повышение их до 25% в ВВП», — сказал Председатель Правительства РФ.

Дмитрий Медведев также добавил, что геология, недропользование, электроэнергетика, транспорт, сельское хозяйство, строительство — все эти сферы имеют свою специфику, соответственно требуют особого регулирования.

Обсуждение строительства ВСМ Москва — Казань/Екатеринбург идет с 2009 года. В планах Правительства РФ было запустить движение по ВСМ к чемпионату мира по футболу 2018.

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