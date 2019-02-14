Бизнес Татарстана пожаловался на изъятие имущества после проверок надзорных органов

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Диана Авакян). Малое и среднее предпринимательство Татарстана считает, что у них нет судебной защиты в вопросах изъятия имущества. Об этом на круглом столе в Торгово-промышленной палате РТ заявил первый вице-президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса республики Роберт Закиров.

«Если к предпринимателю приходят с проверкой, по ее итогам могут наложить арест на твой счет, арестовать документы бухгалтерские, компьютер. Тогда бизнес твой умер. Месяц будут рассматривать твою жалобу в одной инстанции, месяц — в другой, месяц — в третьей», — рассказал он.

Необходимо принять закон, согласно которому немедленное обращение предпринимателя в судебную инстанцию остановило бы процесс изъятия того, без чего невозможно работать, продолжил докладчик. И суды должны принимать решение в этот же день.

«Нельзя допускать, чтобы проверяющие органы блокировали деятельность предпринимательского сообщества», — отметил Закиров.

Кроме того, он предложил более усиленно развивать цифровизацию сферы, касающейся взаимодействия бизнеса и органов власти. По словам вице-президента ассоциации, у предпринимателей существует девиз: «Чем меньше заходишь в кабинет чиновников, тем меньше шансов попасть в коррупционную карусель».

«Сделайте общение предпринимателя и чиновника минимальным, обеспечьте цифровизацию взаимоотношений, и вы сразу увидите — процентов на 60 уменьшатся коррупционные дела!» — воскликнул Роберт Закиров.

Также докладчик предложил, чтобы во время проверки с инспектором присутствовал представитель отраслевой ассоциации, а весь процесс записывался на камеру.

Закиров подчеркнул роль общественного контроля и развития правовой культуры среди граждан и предпринимателей в искоренении коррупции. Также он затронул тему того, что проверяющие органы должны больше предупреждать, а не штрафовать.

«Законодательно необходимо связать руки проверяющим, чтобы они сначала выдавали предупреждение с разъяснениями предпринимателю и давали разумный срок на устранение. Тогда, я считаю, очень много вопросов сразу просто снимется», — заметил докладчик.

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