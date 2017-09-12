При поддержке Duracell в Татарстане появятся 2300 пунктов сбора батареек

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В рамках соглашения Правительства Татарстана с компанией «Дюраселл Раша» в республике установят 2300 пунктов сбора отработанных батареек и аккумуляторов. Об этом на брифинге в Доме Правительства рассказала официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

«В проекте соглашения с компанией предусмотрено создание порядка 2300 пунктов раздельного накопления и сбора отработанных батареек и аккумуляторов. По прогнозам специалистов, такие масштабы позволят охватить сбор 60% использованных химических источников тока в республике», — сказала она.

Пункты должны появиться в магазинах, торговых центрах, школах и других местах массового скопления людей.

На полях Российского инвестиционного форума в Сочи было подписано соглашение между Правительством РТ и ООО «Дюраселл Раша» о взаимодействии в сфере раздельного накопления, сбора и утилизации отработанных химических источников тока в республике Татарстан.

Duracell — мировая торговая марка по выпуску батареек. Начала свою историю еще в 1929 году. Компания занимает более трети рынка щелочных батареек. Батарейки и аккумуляторы относятся ко второму классу опасности, поэтому они нуждаются в специализированной утилизации.

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