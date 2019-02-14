Минсельхоз РФ прогнозирует увеличение в 2019 году валового сбора зерновых на 5%

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Минсельхоз РФ прогнозирует увеличение в 2019 году валового сбора зерновых культур на 5%. Об этом сообщил журналистам министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев на Российском инвестиционном форуме, который проходит в Сочи, сообщает пресс-служба аграрного ведомства.

«С учетом последних данных, которые мы собрали от регионов, есть основания для повышения прогноза по сбору зерновых в текущем году до 118 миллионов тонн. Это примерно на 5% больше по сравнению с результатом прошлого года, что позволит нам полностью обеспечить внутренние потребности страны и нарастить экспортный потенциал», – приводит слова Дмитрия Патрушева сайт Минсельхоза.

Согласно данным министерства, в настоящее время на зерно приходится основная доля поставок сельхозпродукции за рубеж – более 40%, и в ближайшие годы зерно по-прежнему будет занимать основную позицию в структуре российского экспорта АПК.

В то же время планируется увеличить объемы производства и поставок за рубеж продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, рыбы и морепродуктов, мяса, молока.

«По словам министра, достижение целевых показателей по экспорту будет во многом зависеть от активной позиции регионов», – сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

Как сообщало накануне ИА «Татар-информ», Минсельхозом России поставлена задача к 2024 году вдвое увеличить экспорт сельхозпродукции по Республике Татарстан – с нынешних 180 млн до 360 млн долларов в год.

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