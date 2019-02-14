В Набережных Челнах суд признал информацию в группе «Челнинские маслята» запрещенной

(Набережные Челны, 14 февраля, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах суд признал информацию, размещенную в группе «Челнинские маслята» в соцсети, запрещенной.

Сегодня в суде был рассмотрен иск прокурора Автограда Дмитрия Ерпелева о признании информации, выложенной в группе «Челнинские маслята», запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Поскольку администратором группы является 17-летний подросток, то судья принял решение о рассмотрении дела без участия СМИ.

Тем не менее, корреспонденту ИА «Татар-информ» удалось взять комментарий у помощника прокурора города Рамиля Шарипова. Как сообщил представитель прокуратуры, информация, которая публиковалась в «Челнинских маслятах», призывала детей и молодежь придерживаться криминальной субкультуры и вступать в ряды сообщества «АУЕ» (Арестантский Уклад Един).

«Сообщество романтизирует тюремную жизнь. В группах «АУЕ» используется нецензурная брань, звучат призывы к насилию по отношению к сотрудникам полиции и их оскорблению», – отметил Шарипов.

В отношении создателя группы прокуратурой было возбуждено административное дело за пропаганду и публичную демонстрацию нацисткой символики. Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних Комсомольского района подросток оштрафован на тысячу рублей.



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