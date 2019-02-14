Строительная фирма Нижнекамского района погасила задолженность по зарплате

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Нижнекамское строительное предприятие ООО «Строй-Ком» погасило задолженность перед десятью работниками, сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.



«Общая сумма задолженности составила 347,3 тыс. рублей», – уточнил источник.



Ведомство проводит работу по вопросам повышения уровня жизни населения и улучшения условий труда.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что стройфирма-банкрот в Зеленодольске погасила задолженность по зарплате, а в Мензелинском районе РТ две агрофирмы полностью расплатились со своими рабочими.

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