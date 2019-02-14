«Моабитские тетради» Мусы Джалиля переиздадут в третий раз к августу текущего года

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Артур Казанцев). «Моабитские тетради» татарского поэта Мусы Джалиля будут переизданы к августу этого года. Об этом рассказала директор музей-квартиры Мусы Джалиля Назира Фаттахова на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Сейчас они хранятся в фондах Национального музея Татарстана, куда были переданы 16 марта 1966 года на вечное хранение и сразу же прошли реставрацию в Москве. Их хранят в специальном сейфе, где поддерживается температурный режим.

«Оригиналы "Моабитских тетрадей" хранятся в Национальном музее Татарстана, где поддерживается специальная температура. После передачи тетрадей музею они прошли консервацию в Москве лучшими реставраторами», — подчеркнула Назира Фаттахова.

Подленные Моабитские тетради Мусы Джалиля выносятся раз в год, событие приурочено ко дню рождения поэта. В данный момент в музее хранится два блокнота стихов, они отличаются друг от друга графикой. Первое издание написано на арабском языке, а второе латинскими буквами. В них хранится завещание Мусы Джалиля.

«У Джалиля было удивительное отношение к творчеству, он печатался до войны и издал 10 поэтических сборников. Он успел издать всего лишь 30 — 35 % своего творчества. В первых стихотворениях Моабитских блокнотов указано количество строк в стихах. Завещание обращено к другу Гази Кашшафу, чтобы он издал написанные стихи», — поделилась директор музея.

Цикл Моабитских тетрадей издается многотысячными тиражами с апреля 1953 года.

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