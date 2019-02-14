(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане поймали троих мужчин, которые пинали машину с видеофиксацией, сообщили ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции.

«10 февраля на 108-м километре автодороги Казань – Оренбург в дежурную часть отдела МВД России по Чистопольскому району поступил звонок от специалиста, обеспечивающего функционирование комплекса автоматической фотовидеофиксации "Робот" на базе легкового автомобиля. Он сообщил, что возле него остановился автомобиль "Мазда", из которого вышли трое мужчин и стали совершать хулиганские действия в отношении его транспортного средства», – уточнили в Госавтоинспекции Татарстана.

Мужчины пинали по колесам и кузову автомобиля, после чего сели в свой автомобиль и уехали. Установить номера «Мазды» было невозможно, так как на них были применены материалы, препятствующие идентификации.

Сотрудники Госавтоинспекции смогли оперативно выйти на след хулиганов и задержали их в Чистополе. Задержанными оказались жители Татарстана, двое из которых ранее уже были судимы. Объяснить полицейским причину своего поступка они не смогли.

На водителя иномарки был составлен протокол за административное правонарушение по статье «Управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованные с применением материалов, препятствующих их идентификации». Нарушителю теперь может грозить штраф в размере 5 тыс. рублей либо лишение прав на три месяца.

Пассажир «Мазды» отправится под арест на 13 суток за мелкое хулиганство.



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