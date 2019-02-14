Артем Хохорин: Практически нет заявлений от граждан, пострадавших от электронных финансовых пирамид

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Благодаря разъяснительной работе, проведенной в Татарстане, практически не поступает заявлений от граждан, которые бы пострадали от электронных финансовых пирамид. Об этом сегодня на 45-м заседании Госсовета РТ сообщил министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин.

«Большая разъяснительная работа, которая была проведена, привела к тому, что у нас практически нет заявлений от граждан, которые бы пострадали от электронных пирамид», – сказал докладчик.

Он отметил, что в 2015 году было 32 уголовных дела по финансовым пирамидам, в прошлом году не возбуждено ни одного.

«В целом мы волну сбили. Но отмечаем, что в последнее время мошенники появились в виртуальном пространстве. Сегодня в Интернете есть проекты, похожие на инвестиционные фонды под видом вкладывания денег, работы с электронными криптовалютами. На самом деле это те же самые финансовые пирамиды, перешедшие в электронное пространство. По ним тоже работаем», – подчеркнул Хохорин.

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