«Татэнерго»: Практическая работа по Заинской ГРЭС начнется в конце 2019 года

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Егор Никитин). Практическая работа по модернизации Заинской ГРЭС начнется уже в конце 2019 года. Пока же проект находится на стадии согласования с федеральными структурами, которая должна завершиться к концу апреля. Об этом корреспондентам ИА «Татар-информ» рассказал первый заместитель генерального директора АО «Татэнерго» Айрат Сабирзанов.

«Работа по Заинской ГРЭС разделена на несколько этапов. Первый из них заключается в том, что проект должен получить одобрение на правительственном уровне в Москве — эта процедура будет идти до конца апреля. И примерно в начале мая уже будет сформирован окончательный список», — отметил Сабирзанов.

Он подчеркнул — на протяжении последних полутора лет в компании прорабатывали все технические, экономические и финансовые аспекты этой модернизации.

«Пока работа находится на проектном уровне и должна перейти в практическую плоскость в конце текущего года. Сдача предполагается к 2023-2024 годам», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, самая затратная часть проекта — современное оборудование, которое позволит оптимизировать работу электростанции, что положительно скажется на тарифах потребителей.

«Проект предусматривает использование самого современного, мощного и эффективного оборудования. Это позволяет существенно оптимизировать затраты на строительство и снизить затраты на топливо. Как результат — снижение цен на электроэнергию для потребителей. Кроме того, проект, за счет высокой востребованности электроэнергии в республике и соседних регионах, позволит существенно сократить потери в сетях, что также ведет к снижению тарифа для потребителей», — подчеркнул Сабирзанов.

Журналисты также поинтересовались у него о возможных проблемах с поставками зарубежных турбин из-за западных санкций. По словам Сабирзанова, никаких проблем в этой плоскости возникнуть не должно.

«Заявка на торги уже объявлена, и рассматриваются варианты как от Siemens, так и от General Electric. Проблем в рамках новой программы модернизации мы не видим», — заключил Айрат Сабирзанов.

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