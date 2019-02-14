К 75-летию гибели Мусы Джалиля готовят к выпуску факсимиле «Моабитских тетрадей»

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). К 75-летию гибели татарского поэта Мусы Джалиля Таткнигоиздат и Национальный музей РТ готовит факсимиле «Моабитских тетрадей». Об этом на пресс-конференции ИА «Татар-информ» сообщила директор музея-квартиры имени М. Джалиля Назира Фаттахова.

«2019 год для нас — это год 75-летия гибели Джалиля, у нас проект совместный с Татарским книжным издательством, мы очень надеемся, что к августу мы получим новое издание, факсимиле Моабитских тетрадей»", — рассказала Назира Фаттахова.

Это будет уже третье подобное издание. Первое появилось к 55-летию Великой Победы, а второе к 100-летнему юбилею поэта.

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