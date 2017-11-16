В Татарстане приостановили зачисление налога от самозанятых в муниципальные бюджеты

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня на 45-м заседании Госсовета РТ депутаты приняли решение приостановить 100-процентное зачисление налога от самозанятых в бюджеты городских, сельских поселений и городских округов.

Технические возможности мобильного приложения «Мой налог» в настоящее время не позволяют осуществлять зачисление налога на профессиональный доход в местные бюджеты, отметил председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.

«Во избежание потерь бюджета РТ и недопущения отнесения поступающих сумм налога на профессиональный доход в категорию “невыясненные”, законопроектом до 1 января 2020 года предлагается приостановить действие нормы Бюджетного кодекса РТ о зачислении поступающих сумм налога в бюджеты городских, сельских поселений и городских округов», – добавил он.

Депутат напомнил, что на территориях четырех субъектов РФ с 1 января 2019 года введен специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Для реализации пилотного проекта с 1 января 2019 года введено в эксплуатацию мобильное приложение «Мой налог», использование которого физлицами будет применяться при взаимодействии с налоговыми органами (постановка на учет, исчисление и уплата сумм налога, снятие с учета и т. д.).

«Федеральным законом установлено распределение поступающих сумм по налогу на профессиональный доход в бюджеты субъектов РФ. Законом республики от 19 декабря 2018 года “О внесении изменений в Бюджетный кодекс РТ” данный налог был передан в бюджеты городских, сельских поселений и городских округов по нормативу 100 процентов», – отметил он.

Премьер-министр РТ Алексей Песошин заверил, что все суммы будут учтены, чтобы «бюджеты муниципальных образований не пострадали». «Найдем механизм», – заключил он.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.