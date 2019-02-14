Ðóñòàìó Ìèííèõàíîâó ïðåäñòàâèëè îáîðóäîâàíèå, ñïîñîáíîå óïðàâëÿòü òðàíñïîðòîì ñèëîé ìûñëè

(Ñî÷è, 14 ôåâðàëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Àëåêñåé Óãàðîâ). Ïðåçèäåíòó ÐÒ Ðóñòàìó Ìèííèõàíîâó íà Ðîññèéñêîì èíâåñòèöèîííîì ôîðóìå â Ñî÷è ïðîäåìîíñòðèðîâàëè íîâåéøèå ðàçðàáîòêè â îáëàñòè ñèñòåì íåéðîèíòåðôåéñîâ. Ðóêîâîäèòåëü ðåñïóáëèêè îïðîáîâàë îäíó èç íèõ è ïðè ïîìîùè øëåìà ñ äàò÷èêàìè ïîïðîáîâàë óïðàâëÿòü ïîäâîäíîé ëîäêîé â êîìïüþòåðíîé èãðå.
Ðàçðàáîòêè â îáëàñòè ñèñòåì íåéðîèíòåðôåéñîâ áûëè ïðåäñòàâëåíû íà ñòåíäå Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí, ãäå äåìîíñòðèðîâàëèñü íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûå ïðîôåññèè áóäóùåãî. Ïðåçåíòàöèþ äëÿ Ïðåçèäåíòà ÐÒ ïðîâåë ãëàâíûé ìåæäóíàðîäíûé ýêñïåðò WorldSkills â êîìïåòåíöèè «Ïðîåêòèðîâàíèå íåéðîèíòåðôåéñîâ» Ïàâåë Îòòî. «Ïðè ïîìîùè íåéðîøëåìà íà ñóõèõ ýëåêòðîäàõ ìû çàïèñàëè äâà ñîñòîÿíèÿ Ïðåçèäåíòà ÐÒ. Ýòî ñîñòîÿíèå ïîêîÿ è ñîñòîÿíèå êîíöåíòðàöèè ìîçãà íà ðåøåíèè àêòóàëüíîé çàäà÷è. Ïîñëå ýòîãî ìû ïîäêëþ÷èëè øëåì ê êîìïüþòåðíîé èãðå, â êîòîðîé Ïðåçèäåíòó ÐÒ ïðåäñòîÿëî ïðè ïîìîùè ñèëû ìûñëè ïðîâåñòè ïîäâîäíóþ ëîäêó, ïëûâóùóþ â ìîðå ìåæäó ìíîæåñòâà îñòðîâîâ. Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ áûñòðî ñïðàâèëñÿ ñ çàäà÷åé, îí ïðîøåë òðàññó âñåãî çà 77 ñåêóíä», — ñêàçàë Îòòî â áåñåäå ñ êîððåñïîíäåíòîì ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì». Îí îòìåòèë, ÷òî ïðè ïîìîùè øëåìà ìîæíî óïðàâëÿòü ëþáûìè îáúåêòàìè, â òîì ÷èñëå àâòîìîáèëÿìè è êâàäðîêîïòåðàìè.
Ïî ñëîâàì Ïàâëà Îòòî, êîìïåòåíöèÿ ïî ïðîåêòèðîâàíèþ ñèñòåì íåéðîèíòåðôåéñîâ áóäåò ïðåäñòàâëåíà íà ÷åìïèîíàòå ìèðà ïî ðàáî÷èì ïðîôåññèÿì WorldSkills-2019 â Êàçàíè. «Ó÷àñòíèêè ÷åìïèîíàòà áóäóò ñîçäàâàòü íåéðîèíòåðôåéñû, îíè áóäóò ïðîøèâàòü ìèêðîïðîöåññîð, êîòîðûé áóäåò ðàáîòàòü îòäåëüíî. Ñåé÷àñ åñòü âîñòðåáîâàííîñòü â ìèðå ïî ñîçäàíèþ òàêèõ ñèñòåì», — ïîä÷åðêíóë ñîáåñåäíèê ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì».