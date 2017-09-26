«Татэнерго» выделило 78,5 млрд рублей на модернизацию Заинской ГРЭС

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). АО «Татэнерго» выделило 78,5 млрд рублей на модернизацию Заинской Государственной районной электростанции. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Тендер включает в себя строительство двух энергоблоков парогазовой установки, оказание услуг по сервисному обслуживанию оборудования. Работы должны начаться не позднее 31 декабря 2019 года.

Введенная в эксплуатацию в 1976 году Заинская ГРЭС состоит из 12 блоков мощностью 200 МВт каждый. На сегодняшний день мощности ГРЭС морально устарели и используются лишь частично из-за высокого потребления топлива. Ранее переговоры о модернизации Заинской ГРЭС проводились с рядом зарубежных компаний, в том числе с Siemens и Mitsubishi Hitachi Power Systems.

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