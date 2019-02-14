Экспорт сельхозпродукции из России увеличился за год на 20%

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Поставки сельхозпродукции из России в 2018 году выросли на 20% и составили 25,9 млрд долларов, сообщает пресс-служба Минсельхоза России.

Как отмечается на сайте ведомства, Минсельхозом разработан и реализуется федеральный проект «Экспорт продукции АПК», который предусматривает значительный рост объемов поставок сельхозпродукции на внешние рынки к 2024 году.

Согласно прогнозам министерства, через шесть лет объем поставок зерна из России будет составлять в стоимостном выражении порядка 11 млрд долларов, и оно останется ключевым экспортным товаром отрасли. Экспорт масложировой продукции и поставки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности разделят второе место – каждое из этих направлений должно приносить до 8,6 млрд долларов. Рыба и морепродукты займут третью позицию с объемом 8,5 млрд долларов. Объемы поставок мясной и молочной продукции вырастут до 2,2 млрд долларов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 14 февраля в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи прошла деловая сессия Минсельхоза России «Экспорт продукции АПК: региональная повестка».

Выступая на мероприятии, заместитель министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин отметил, что Минсельхоз плотно взаимодействует с регионами в вопросе наращивания экспорта продукции АПК. Так, организована работа по формированию региональных стратегий экспорта, определению точек роста, а также сбору и анализу экспортно-ориентированных проектов.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», Татарстану к 2024 году предстоит увеличить экспорт продукции АПК в два раза.

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