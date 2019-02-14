Ìèííèõàíîâ: Ãëàâíàÿ öåëü áëàãîóñòðîéñòâà ïðîñòðàíñòâ — êà÷åñòâî æèçíè ëþäåé

(Ñî÷è, 14 ôåâðàëÿ, «Òàòàð-èíôîðì», Åãîð Íèêèòèí). Îñíîâíîé öåëüþ ìîäåðíèçàöèè ãîðîäñêèõ îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ ÿâëÿåòñÿ ðîñò êà÷åñòâà æèçíè ïðîñòûõ ëþäåé. Ïðîöåññ íå ñëåäóåò îãðàíè÷èâàòü ðàìêàìè êðóïíûõ ãîðîäîâ — â íåì äîëæíû ó÷àñòâîâàòü è íåáîëüøèå íàñåëåííûå ïóíêòû. Òàêîå ìíåíèå îçâó÷èë Ïðåçèäåíò ÐÒ Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ íà äåëîâîì çàâòðàêå â ðàìêàõ Ðîññèéñêîãî èíâåñòèöèîííîãî ôîðóìà â Ñî÷è.
«Â âîïðîñå áëàãîóñòðîéñòâà íàäî áðàòü øèðå – íå òîëüêî áîëüøèå ãîðîäà. Íàøè ïðîãðàììû íå äîõîäÿò äî êàæäîãî ìóíèöèïàëèòåòà. Ïîýòîìó ïîñëå òîãî, êàê ìû ïðèâåäåì â ïîðÿäîê íàøè áîëüøèå íàñåëåííûå ïóíêòû, ó íàñ â ïëàíàõ – èäòè äàëüøå», — îòìåòèë Ìèííèõàíîâ.
Îí äîáàâèë, ÷òî â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè æèâåò òðóäîëþáèâîå íàñåëåíèå, è äëÿ áëàãîóñòðîéñòâà òàêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ íóæíû ïîëèêëèíèêè, ôåëüäøåðñêèå ïóíêòû, øêîëû è äîðîãè.
«Çäåñü âîïðîñ íå â äåíüãàõ — ó íàñ íåò ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå ìîãóò ãðàìîòíî îá ýòîì ðàññêàçàòü. Ìû ñàìè ñòîëêíóëèñü ñ ýòîé ïðîáëåìîé â Òàòàðñòàíå. È ìû íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ ëåò ôîðìèðóåì êîìàíäó, êîòîðàÿ ìîãëà áû äîéòè äî ëþáîãî ìóíèöèïàëèòåòà è ïîìî÷ü íàøèì êîëëåãàì. Íóæíû ìîëîäûå êðåàòèâíûå ëþäè, íóæíî ïðèãëàøàòü èíîñòðàíöåâ. Íóæíî ìåíÿòü ñòðîèòåëüíûå è àðõèòåêòóðíûå âóçû, ïîòîìó ÷òî â íèõ íåò ëþäåé, êîòîðûå ìîãëè áû ïðîåêòíî îðãàíèçîâàòü ýòó ðàáîòó», — îáúÿñíèë Ïðåçèäåíò ÐÒ.
Íà ìîäåðíèçàöèþ ãîðîäñêèõ ïðîñòðàíñòâ èäóò çíà÷èòåëüíûå ñðåäñòâà, çàìåòèë Ìèííèõàíîâ. È âàæíî, ÷òîáû ýòè ïðîñòðàíñòâà «æèëè», à èíôðàñòðóêòóðà ïîñòîÿííî ðàáîòàëà.
Äðóãàÿ ñòîðîíà âîïðîñà — äåôèöèò ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé è êîìïëåêòàöèÿ ñàìèõ ïðîñòðàíñòâ, êîòîðûå òðåáóþò äåòàëüíîé ïðîðàáîòêè — îò ðàçìåðîâ ñêàìååê è äåòñêèõ çîí äî öåíîâîé ïîëèòèêè. Ðåøåíèåì ìîãóò ñòàòü íîâûå ñòàíäàðòû.
«Ñåãîäíÿ íàì íàäî óòâåðäèòü íîâûå ñòàíäàðòû, ïîòîìó ÷òî èìåþùèåñÿ — î÷åíü ïðèìèòèâíûå è íåèíòåðåñíûå, òóäà ïðîñòî ëþäè õîäèòü íå áóäóò. Äîëæíà áûòü è êàêàÿ-òî ôîðìóëà ïîäõîäîâ ê ôîðìèðîâàíèþ öåí», — çàÿâèë Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ, íàïîìíèâ è î íåîáõîäèìîñòè ðàçâèòèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðîèçâîäñòâ.
Â çàêëþ÷åíèå Ïðåçèäåíò ÐÒ ïîä÷åðêíóë — òåìà áëàãîóñòðîéñòâà îáùåñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ î÷åíü âàæíà, âåäü îò íåå çàâèñèò íàñòðîåíèå ëþäåé è êà÷åñòâî èõ æèçíè.
«Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ýòîãî êà÷åñòâà ñåé÷àñ èñïîëüçóþò ðàçëè÷íûå êðèòåðèè è èíäèêàòîðû, íî äåëî íå â ýòîì. Åñëè ðóêîâîäèòåëü ìîæåò ñïîêîéíî èäòè ïî óëèöå áåç îõðàíû è ðàçãîâàðèâàòü ñ ëþäüìè — ýòî ñàìûé ãëàâíûé êðèòåðèé», — ðåçþìèðîâàë Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ.