Сесар Навас попрощался с казанским «Рубином» и болельщиками

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Сегодня капитан и защитник казанского «Рубина» Сесар Навас принял решение завершить свою карьеру, сообщается на официальном сайте клуба.

Также на сайте опубликовали прощальное письмо футболиста. Сегодня испанцу исполняется 39 лет.

«Всем здравствуйте! Вот и пришло время завершить карьеру. И мне бы хотелось через это письмо попрощаться и поблагодарить болельщиков „Рубина“ за поддержку, полученную за годы моего пребывания в клубе. Я хочу поблагодарить каждого из болельщиков, который посетил стадион, смотрел матч по ТВ и поддерживал нас любым другим образом», — говорится в тексте.

Также Навас поблагодарил «каждого жителя Казани и Республики Татарстан» за гостеприимство, товарищей по команде, тренерский штаб и работников клуба за помощь и поддержку.

Защитник выступал за казанский клуб с 2009 по 2015-й и с 2017 по 2019 год. Всего он провел 255 игр и забил 4 мяча.

#GraciasElCapitan! ✊🏻



Капитан и многолетний лидер «Рубина» Цезарь Навас принял решение завершить карьеру игрока!



Он сыграл за нашу команду 2️⃣5️⃣5️⃣ матчей, забил 4️⃣ мяча, стал чемпионом России, обладателем Кубка и дважды обладателем Суперкубка России!



¡Te queremos! ❤️💚 pic.twitter.com/ke1eBHRxSW — «Рубин» Казань (@fcrk) 14 февраля 2019 г.

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