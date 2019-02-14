(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Казани, на проспекте Ямашева снесли незаконно возведенный павильон. По имеющимся данным, здание принадлежало ООО «МАМАШ-1» и ЗАО «Торговый Дом „РиТ“».

Земельный участок, на котором был расположен незаконный павильон, исполком Казани предоставил в аренду на 5 лет без права возведения объектов недвижимости. Об этом рассказал председатель Комитета потребительского рынка Казани Руслан Фазылянов.

«В 2014 году договор аренды земельного участка был расторгнут, что подтверждается решением Арбитражного суда РТ от 2016 года. Решением Ново-Савиновского районного суда данный объект был признан незаконным и подлежащим сносу в течение 10 суток с момента вступления в законную силу решения суда», — отметил спикер.

Решение суда вступило в силу в октябре 2017 года, но собственник объекта до сих пор не снес его в добровольном порядке. «В связи с чем судебными приставами-исполнителями было дано поручение исполнительному комитету снести этот объект в принудительном порядке», — добавил Фазылянов.

Он также отметил, что на данный момент в Казани есть порядка 70 объектов, которые планируют снести. За последние три года снесли порядка 60 незаконно возведенных построек. За их снос ответчики задолжали порядка 24 млн рублей. «Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к ответчикам, к собственникам незаконных объектов [и попросить их] о проведении сноса самостоятельно, дабы избежать принудительного сноса», — сказал Руслан Фазылянов.

Между тем местные жители очень удивились работам по сносу павильона. Они отметили, что здание никаким образом им не мешало. «Там был продуктовый магазин, потом автомагазин, шины вроде продавали, последнее время – вещи китайские», — рассказали они корреспонденту ИА «Татар-информ». Также они высказали предположение, что теперь на месте снесенного ларька построят стоянку.

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