Врачи Татарстана удалили мужчине опухоль и простату через проколы на теле

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Врачи Республиканской клинической больницы удалили мужчине, больному раком, простату лапороскопическим путем – через проколы на теле, сообщает пресс-служба клиники. При этом медики сохранили мужчине потенцию.

Житель республики вовремя узнал, что у него рак, благодаря диспансеризации. Поскольку мужчина был старше 45 лет, медики направили его на анализ, определяющий простат специфический антиген. По результатам анализа жителя республики направили в РКБ на обследования и операцию. И уже на шестые сутки после операции пациента выписали домой.

Подобные операции – с минимальными травмами для мужчин – в РКБ начали делать с начала 2018 года.

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