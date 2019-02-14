(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В Казани автобус на «зебре» сбил женщину-пешехода, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

«Накануне в 19.05 водитель автобуса "МАЗ" напротив дома № 49 по улице Фучика, по предварительным данным не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и совершил наезд на 47-летнюю женщину», - уточнили в Госавтоинспекции Казани.

В результате ДТП женщина получила различные травмы. Медики «скорой» диагностировали у пострадавшей ушиб головы и ссадину лба.



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