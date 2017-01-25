Артем Хохорин: Количество раскрытых с помощью видеокамер преступлений увеличилось в три раза

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане за 2018 год количество раскрытых с помощью видеокамер преступлений увеличилось в три раза. Об этом сегодня на 45-м заседании Госсовета РТ сообщил министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин.

«Только за отчетный период количество раскрытых с помощью видеокамер преступных деяний увеличилось в три раза, зафиксировано свыше 7,5 тыс. преступлений и правонарушений. В этих вопросах главенствующая роль принадлежит камерам, установленным на многоквартирных домах», – сказал докладчик.

Хохорин отметил, что в Татарстане в рамках АПК «Безопасный город» работает более 19,5 тыс. видеокамер. За последние два года их количество увеличилось в 2,5 раза. «Основная часть прикрывает жилые кварталы. С ними мы связываем устойчивую динамику снижения уровня преступности на улицах городов и большинства районных центров. В том числе краж из автомобилей», – заметил он.

«Наиболее оптимально развивать видеонаблюдение именно в многоквартирном секторе. Пока же его охват видеокамерами в 14 крупных городах немногим выше 40%», – подчеркнул министр.

В республике с учетом частных организаций и других хозяйствующих субъектов функционирует более 57 тыс. видеокамер.

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