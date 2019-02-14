Фонд кино объявил сбор заявок на поддержку модернизации кинозалов в 2019 году

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Фонд кино объявил сбор заявок на поддержку модернизации кинозалов, сообщает пресс-служба Дирекции «Время кино».

С 11 февраля по 13 марта включительно будут приниматься заявки от организаций кинопоказа, претендующих на получение средств, источником которых является субсидия из федерального бюджета.

После получения гранта в населенных пунктах РТ с численностью населения до 500 тысяч человек откроются кинозалы с современным цифровым оборудованием. В течение пяти лет в кинозалах будут транслироваться отечественные кинофильмы в доле, равной 50%.

Современные кинотеатры будут открыты до 31 декабря 2019 года.

«Обязательными условиями являются также пятилетнее соблюдение доли показа национальных фильмов – не менее 50% в квартал и осуществление регулярного кинопоказа – не менее 50 дней в квартал», – сообщается на сайте «Время кино».

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