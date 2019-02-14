Цена на нефть впервые с ноября поднялась до 64 долларов за баррель

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Сегодня утром начали расти мировые цены на нефть, сообщает ТАСС.
Так, стоимость нефти марки Brent впервые с 21 ноября 2018-го повысилась до 64,03 доллара за баррель (рост на 0,66%).
Положительная динамика фьючерса на нефть марки WTI составила 0,58%, достигнув стоимости 54,21 доллара за баррель.
Как отметили в Международном энергетическом агентстве, предложение нефти в первом месяце этого года упало до 99,7 млн баррелей в сутки (снижение на 1,4 млн). Такое явление объясняется сокращением добычи нефти представителями ОПЕК. Кроме того, по словам экспертов, цена на сырье растет на фоне опасений сокращения поставок из Венесуэллы из-за санкций США.