Елена Саляхова

14 февраля 2019, 11:17

Происшествия

Жителя Зеленодольска, не впустившего приставов в квартиру, где был ребенок-инвалид, наказали условно

Рекомендуем

Происшествия

Жителя Зеленодольска, не впустившего приставов в квартиру, где был ребенок-инвалид, наказали условно

Фото: Елена Саляхова

Верховный суд РТ приговорил Александра Харитонова за посягательство на жизнь приставов к трем годам лишения свободы условно.

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Елена Саляхова). Верховный суд РТ поставил точку в деле о нападении на судебных приставов в Зеленодольске. 38-летнего Александра Харитонова признали виновным в совершении преступления и назначили ему три года лишения свободы условно, еще два года он будет находиться на испытательном сроке. 

Как следует из материалов дела, 38-летний бизнесмен Александр Харитонов должен был судебным приставам 40 тысяч рублей. Мужчина от погашения долга не отказывался, более того предложил приставу-исполнителю описать стол, который стоит порядка 80 тысяч рублей. Пристав-исполнитель согласился принять его в счет погашения долга.

6 апреля трое судебных приставов, договорившись с Харитоновым, приехали к нему, чтобы забрать стол. В какой-то момент их заинтересовало и другое имущество должника, и они решили подняться в квартиру. С порога пристав-исполнитель заметила в зале телевизор, который можно было бы описать. Она предупредила Харитонова, что нужно будет пригласить в квартиру понятых, тогда мужчина начал возражать.

Приставы уходить не собирались, тогда Харитонов взял одного из них за плечо и насильно стал выводить из квартиры. Потом, по версии следствия, он бросился на кухню, взял нож и начал им размахивать. Выйдя из квартиры, один из приставов обнаружил у себя ссадину на лице.

После случившегося в отношении Харитонова было возбуждено уголовное дело по статьям «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования» и «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование».

Сам Харитонов свою вину признает частично. В свое оправдание он говорит, что в тот момент защищал своего сына, который тяжело болен.

Гособвинение запросило для подсудимого шесть лет колонии строгого режима, между тем, максимальное наказание за данное преступление, предусмотренное статьями, – 12 лет. Прокурор Лидия Гилячова запросила срок вдвое меньше, в связи со смягчающими обстоятельствами – тяжелой болезнью шестилетнего ребенка Харитонова.

«Я защищал своего сына. Я заранее предупредил, что в квартире находится больной ребенок и соблюдается санитарный режим. Но они сказали: "Сколько положено, столько и будем"», – обмолвился подсудимый перед началом чтения приговора.

На чтение приговора ушло около часа. Было заметно, что Харитонов волнуется, а когда судья зачитал диагноз его младшего сына и вовсе готов был расплакаться.

Из материалов дела следует, что у шестилетнего сына Харитонова тяжелая генетическая болезнь. Для полноценной жизни ребенку необходим постоянный медицинский уход и массаж. Харитонов – единственный из семьи, кто прошел курс массажа и мог его делать самостоятельно. При этом, в квартире, в которой живет ребенок, соблюдается санитарный режим при помощи медицинского оборудования.

Перед началом судебного заседания Харитонов рассказал, что близкие родственники, когда приходили к ним домой, снимали верхнюю одежду, тщательно мыли руки и надевали медицинские маски. Любая инфекция могла вызвать тяжелые осложнения у ребенка.

«Когда приставы сказали, что сейчас позовут понятых, я испугался. У меня было несколько секунд на то, чтобы принять какое-либо решение. Мне ничего не оставалось, как выгнать их из квартиры.

«Я прокричал им:”Я сейчас вас всех положу!” Чтобы напугать приставов, я побежал на кухню и начал греметь столовыми приборами. Я не брал нож!», – сказал Александр Харитонов.

 

Адвокат Харитонова был уверен в том, что у его подзащитного не было мотива убивать представителей власти.

«Сторона обвинения не представила вещественных доказательств. В судебных заседаниях не установлено, что Харитонов преследовал цель лишить жизни приставов. Он действовал из соображений защитить своего ребенка. Квартира, где он живет, предполагает особый режим пребывания посторонних людей. К тому же, Харитонов сам вызвал полицию и все рассказал», – зачитал судья слова адвоката Харитонова из материалов дела.

Тем не менее, суд признал Харитонова виновным в совершении преступления и, учитывая, что на иждивении у него находится ребенок-инвалид, не стал отправлять его в места лишения свободы.

К слову, прокурор Лидия Гилячева, с судом частично согласилась. По ее мнению, подсудимый и так наказан тяжелыми жизненными обстоятельствами.

«Учитывая, что ребенок Харитонова тяжело болен, у него самого трудное финансовое состояние и жизненная ситуация, я поняла, что этот человек все-таки не заслуживает того наказания, которое предусматривают санкции статей. Максимальный срок, который он мог получить, – это пожизненное лишение свободы. Я не могу пока сказать, согласна я с этим приговором или нет. Того, что испытал Харитонов пока находился под следствием и во время судебных заседаний, уже достаточно», – сказала Лидия Гилячева.

 

 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Казани на видео попала фура, которая пыталась проехать под мостом и застряла
Новости дня
21:10
Синоптики предупредили о сильном снегопаде и заносах на дороге

Ожидается сильный юго-западный, западный ветер порывами 15-18 м/с.

21:09
В Казани на видео попала фура, которая пыталась проехать под мостом и застряла

Инцидент произошел сегодня днем под железнодорожным мостом на улице Копылова.

20:54
Фонд кино объявил сбор заявок на поддержку модернизации кинозалов в 2019 году

После получения гранта в населенных пунктах РТ с численностью населения до 500 тысяч человек откроются кинозалы с современным цифровым оборудованием.

20:33
Минлесхоз РТ призывает проголосовать за российский дуб в конкурсе «Европейское дерево года – 2019»

Россию представляет 248-летний дуб, произрастающий в Московской области на территории музея-заповедника «Абрамцево».

20:15
Поликлиника Черемшанской ЦРБ открылась после капитального ремонта

Строители в ходе ремонта заменили все коммуникации, обновили врачебные кабинеты, установили новую мебель и оборудование.

20:00
В Казани пройдут общественные слушания о сокращении парковой зоны на полуострове Локомотив

Общественные слушания о сокращении парковой зоны под новый яхт-клуб начнутся 14 февраля в информационной системе «Общественные обсуждения».

19:51
В Алькеевском районе на ремонт дорог между четырьмя деревнями потратят более 160 млн рублей

Работы на участках должны завершиться до 14 ноября 2019 года.

19:50
В Татарстане отменят налоговые льготы для владельцев многоуровневых и подземных парковок

Размер пониженной ставки по налогу на прибыль для владельцев крупных автостоянок отменяется с 1 января 2023 года.

19:43
В селе Чумачка Черемшанского района открылся сельский клуб

После торжественного перерезания ленты и вручения символичного ключа все прошли в клуб, где состоялся концерт, подготовленный артистами.

19:35
Наталия Фишман: Проекты, реализованные в Татарстане, скопировать для других регионов не получится

Помощник Президента РТ готова создать архитектурное бюро федерального уровня в Татарстане по поручению Рустама Минниханова.

19:28
В Татарстане ремонт и замену лифтов включили в капремонт многоквартирных домов

Госсовет РТ расширил перечень работ по капремонту общего имущества в многоквартирном доме.

19:20
На студенческом форуме в «Казань Экспо» обсудят перспективы развития предпринимательства на селе

Участниками мероприятия станут студенты аграрных высших учебных заведений, а также техникумов и колледжей республики.

19:05
Наталия Фишман: Я благодарна Рустаму Минниханову за то, что не отпустил меня из Татарстана

Глава «Внешэкономбанка» предложил Минниханову отпустить из РТ Наталию Фишман для создания федерального бюро по развитию общественных пространств.

19:00
В Нижнекамске откроется производство микрофибры, нацеленное на экспорт за рубеж

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин рассказал, что проект подразумевает инвестиции в объеме 1,6 млрд рублей.

18:46
В Татарстане ужесточили прием на работу аудиторов Счетной палаты

Должности зампредседателя и аудитора Счетной палаты нельзя занимать в случае родства с главой муниципалитета, руководителями местных судебных органов.

18:39
Комплекс «Нижнекамские термы» с банями и бассейнами откроется в августе 2020 года

Мэр Нижнекамска Айдар Метшин отметил, что оздоровительный комплекс будет доступен и для среднего класса, и для пенсионеров.

18:30
В Камском лыжном марафоне ожидается участие 800 лыжников из Татарстана и ближайших регионов

Марафон пройдет в Набережных Челнах, в парке Прибрежный, стартовать лыжники будут с остановки «Лесная».

18:21
«Любовь и голуби»: нижнекамский паблик опубликовал историю про необычного голубевода

Ручных птиц Анатолий Барсуков держит более сорока лет в обычном городском дворе.

18:15
Павел Мамаев забил семь голов в матче заключенных СИЗО-2 «Бутырка»
18:09
Водителя, который покалечил автоинспектора в Казани, арестовали на 15 суток

У Алмаза Заутдинова при задержании были выявлены признаки наркотического опьянения.

18:03
Волонтеров Татарстана будут привлекать к работам по сохранению объектов культурного наследия

Депутаты приняли законопроект, которым вносятся изменения в закон «Об объектах культурного наследия в РТ».

17:53
Минниханов предложил главе Пензенской области нарастить товарооборот между регионами

В 2019 году оборот взаимной торговли между Татарстаном и Пензенской областью составил 4,2 млрд рублей.

17:46
Рустам Минниханов: Малый и средний бизнес сам развиваться не будет, его нужно обучать

Президент Татарстана рассказал о том, что необходимо для поддержки малого и среднего предпринимательства на инвестфоруме в Сочи.

17:41
Минпромторг утвердил правила использования знака «100 лет ТАССР»

Празднование 100-летия образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики (ТАССР) состоится в 2020 году.

17:20
Минниханов презентовал сайт «Проверенный бизнес» на инвестфоруме в Сочи

Президент Татарстана рассказал, что интернет-ресурс приобретает популярность среди предпринимателей РТ и других регионов страны.

События