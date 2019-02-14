Жителя Зеленодольска, не впустившего приставов в квартиру, где был ребенок-инвалид, наказали условно

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Елена Саляхова). Верховный суд РТ поставил точку в деле о нападении на судебных приставов в Зеленодольске. 38-летнего Александра Харитонова признали виновным в совершении преступления и назначили ему три года лишения свободы условно, еще два года он будет находиться на испытательном сроке.

Как следует из материалов дела, 38-летний бизнесмен Александр Харитонов должен был судебным приставам 40 тысяч рублей. Мужчина от погашения долга не отказывался, более того предложил приставу-исполнителю описать стол, который стоит порядка 80 тысяч рублей. Пристав-исполнитель согласился принять его в счет погашения долга.

6 апреля трое судебных приставов, договорившись с Харитоновым, приехали к нему, чтобы забрать стол. В какой-то момент их заинтересовало и другое имущество должника, и они решили подняться в квартиру. С порога пристав-исполнитель заметила в зале телевизор, который можно было бы описать. Она предупредила Харитонова, что нужно будет пригласить в квартиру понятых, тогда мужчина начал возражать.

Приставы уходить не собирались, тогда Харитонов взял одного из них за плечо и насильно стал выводить из квартиры. Потом, по версии следствия, он бросился на кухню, взял нож и начал им размахивать. Выйдя из квартиры, один из приставов обнаружил у себя ссадину на лице.

После случившегося в отношении Харитонова было возбуждено уголовное дело по статьям «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования» и «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование».

Сам Харитонов свою вину признает частично. В свое оправдание он говорит, что в тот момент защищал своего сына, который тяжело болен.

Гособвинение запросило для подсудимого шесть лет колонии строгого режима, между тем, максимальное наказание за данное преступление, предусмотренное статьями, – 12 лет. Прокурор Лидия Гилячова запросила срок вдвое меньше, в связи со смягчающими обстоятельствами – тяжелой болезнью шестилетнего ребенка Харитонова.

«Я защищал своего сына. Я заранее предупредил, что в квартире находится больной ребенок и соблюдается санитарный режим. Но они сказали: "Сколько положено, столько и будем"», – обмолвился подсудимый перед началом чтения приговора.

На чтение приговора ушло около часа. Было заметно, что Харитонов волнуется, а когда судья зачитал диагноз его младшего сына и вовсе готов был расплакаться.

Из материалов дела следует, что у шестилетнего сына Харитонова тяжелая генетическая болезнь. Для полноценной жизни ребенку необходим постоянный медицинский уход и массаж. Харитонов – единственный из семьи, кто прошел курс массажа и мог его делать самостоятельно. При этом, в квартире, в которой живет ребенок, соблюдается санитарный режим при помощи медицинского оборудования.

Перед началом судебного заседания Харитонов рассказал, что близкие родственники, когда приходили к ним домой, снимали верхнюю одежду, тщательно мыли руки и надевали медицинские маски. Любая инфекция могла вызвать тяжелые осложнения у ребенка.

«Когда приставы сказали, что сейчас позовут понятых, я испугался. У меня было несколько секунд на то, чтобы принять какое-либо решение. Мне ничего не оставалось, как выгнать их из квартиры.

«Я прокричал им:”Я сейчас вас всех положу!” Чтобы напугать приставов, я побежал на кухню и начал греметь столовыми приборами. Я не брал нож!», – сказал Александр Харитонов.

Адвокат Харитонова был уверен в том, что у его подзащитного не было мотива убивать представителей власти.

«Сторона обвинения не представила вещественных доказательств. В судебных заседаниях не установлено, что Харитонов преследовал цель лишить жизни приставов. Он действовал из соображений защитить своего ребенка. Квартира, где он живет, предполагает особый режим пребывания посторонних людей. К тому же, Харитонов сам вызвал полицию и все рассказал», – зачитал судья слова адвоката Харитонова из материалов дела.

Тем не менее, суд признал Харитонова виновным в совершении преступления и, учитывая, что на иждивении у него находится ребенок-инвалид, не стал отправлять его в места лишения свободы.

К слову, прокурор Лидия Гилячева, с судом частично согласилась. По ее мнению, подсудимый и так наказан тяжелыми жизненными обстоятельствами.

«Учитывая, что ребенок Харитонова тяжело болен, у него самого трудное финансовое состояние и жизненная ситуация, я поняла, что этот человек все-таки не заслуживает того наказания, которое предусматривают санкции статей. Максимальный срок, который он мог получить, – это пожизненное лишение свободы. Я не могу пока сказать, согласна я с этим приговором или нет. Того, что испытал Харитонов пока находился под следствием и во время судебных заседаний, уже достаточно», – сказала Лидия Гилячева.

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