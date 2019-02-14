(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В Казани полицейские задержали серийного угонщика велосипедов, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.
«В начале февраля в отдел полиции "Горки" поступило несколько заявлений о кражах велосипедов. Из материалов уголовных дел следует, что потерпевшими являются жильцы домов по проспекту Универсиады», – рассказали в пресс-службе ведомства.
В одном случае хозяйка велосипеда заметила похитителя и попыталась его задержать, но молодой человек успел сбежать. Женщина подробно описала злоумышленника полицейским.
Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения и вышли на след предполагаемого преступника. Спустя пару дней оперуполномоченные уголовного розыска отдела полиции «Горки» задержали 20-летнего парня, который сознался в преступлении и рассказал, что два велосипеда успел сдать в ломбард.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». На время следствия предполагаемый похититель велосипедов будет находиться под подпиской о невыезде.