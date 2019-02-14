Кредитный рейтинг «Татнефти» повышен до уровня Baa2

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Артур Казанцев). Эксперты агентства Moody’s присвоили ПАО «Татнефть» новый долговременный кредитный рейтинг до оценки Ваа2. Прогноз по рейтингу был изменен на «стабильный». Обязательства компании остаются в группе «ниже среднего качества». Об этом сообщается на официальном сайте компании.

«Сегодня рейтинговое агентство Moody’s Investors Service (Moody’s) повысило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента ПАО „Татнефть“ им. В. Д. Шашина до уровня Baa2, изменив прогноз по рейтингу на „стабильный“», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Главным фактором, который учитывался агентством во время принятия такого решения, стало высокое кредитное качество «Татнефти». Оно основывалось на широкой базе ресурсов, стабильной добычи и высоких доходах компании. Также аналитики взяли во внимание денежный поток и низкий уровень долга. Такому изменению поспособствовало недавнее поднятие кредитного рейтинга Республики Татарстан и РФ в целом до уровня Ва1 и Ваа3 соответственно.

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