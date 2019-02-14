В Башкортостане на карантин закрылись 35 школ

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В Башкортостане на карантин закрылись 35 общеобразовательных учреждений, сообщает «Башинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобразования республики.

По информации ведомства, из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ образовательный процесс приостановили во всех 18 школах Нефтекамска, четырех — Уфы. Также закрылись школы в Салаватском, Кигинском, Ишимбайском и Учалинском районах.

В нескольких образовательных учреждениях приостановили учебный процесс лишь в некоторых классах — в столице республики, Салавате, Октябрьском, а также в Аскинском, Белорецком, Учалинском, Янаульском и Салаватском районах.

Карантин вводится, когда доля заболевших в классе или школе достигает 20%.

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