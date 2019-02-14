За четыре года «Нижнекамскнефтехим» провел экологические мероприятия на сумму 5 млрд рублей

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Совет директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» одобрил ход выполнения экологической программы, рассчитанной до 2020 года. За последние 4 года в ее рамках выполнили 346 мероприятий на сумму 5 млрд рублей. Эта информация появилась на официальном сайте компании.

«Всего за 2014 – 2018 годы выполнено 346 мероприятий экологической направленности, затраты составили 5,04 млрд рублей», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Таким образом, за прошедший год провели 61 природоохранное и 59 энергосберегающих мероприятий. Благодаря им уменьшился выброс загрязняющих веществ в воздух и снизилось образование неутилизируемых отходов.

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