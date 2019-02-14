В Парке Победы возложат цветы и приготовят армейскую кашу в день вывода войск из Афганистана

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). 15 февраля, в день 30-летия вывода советских войск из Республики Афганистан, в Парке Победы города Казани пройдет митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, с торжественным возложение цветов к вечному огню, сообщают организаторы события.

Планируется, что в митинге примут участие первые лица города и республики, общественные и молодежные организации, студенты и школьники. Все пришедшие на мероприятие смогут отведать армейскую кашу, приготовленную в военно-полевой кухне, и горячий чай. Начало митинга в 10:00 часов в Парке Победы у вечного огня.

В скором времени в Парке Победы будет установлен новый памятник в честь воинов-афганцев. Решение о переносе памятника на территорию Парка Победы и его расширении возникло после обращения воинов-афганцев.

16 февраля в культурном центре «Московский» состоится концерт, приуроченный к годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан. В рамках концерта будет представлена экспозиция памятных предметов времен афганского конфликта и торжественное вручение городских и республиканских наград за вклад в развитие патриотического движения Казани ветеранам-афганцам и активистам молодёжной политики. Начало мероприятия в 12:00 в культурном центре «Московский».

Завершит памятные мероприятия большой концерт 19 февраля в КРК «Пирамида». Чтобы почтить память сослуживцев на торжественный вечер соберутся ветераны Афганистана со всей республики. В программе вечера – фуршет и вручение республиканских наград. Начало в 14:00 часов.

В боевых действиях в Афганистане приняли участие свыше двух тысяч солдат и офицеров из Казани. 275 казанцев были награждены медалями «За отвагу» и «Боевые заслуги», а 93 – орденом Красной Звезды. Казань заплатила высокую цену за участие в этом конфликте: 34 человека погибли в Афганистане, 108 – получили ранения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сотрудники Госархива 15 февраля проведут для школьников выставку «30 лет со дня вывода войск из Афганистана».

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