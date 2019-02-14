В одну из библиотек Нижнекамска передали в дар более полутысячи книг

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Нижнекамские библиотеки принимают участие во всероссийской акции «Дарите книги с любовью», которая проходит с 12 по 17 февраля. В 2018 году в рамках акции было собрано 40 тыс. книг, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Организаторы проекта призвали всех нижнекамцев принять участие в акции и пополнить фонды библиотек новыми книгами. «Вы можете подарить книги любой библиотеке города», – обратились они к горожанам.





На днях Центральной библиотеке им. Г. Тукая преподнесли щедрый подарок – 550 экземпляров книг, среди которых есть современная проза, приключения, детективы, фантастика, научно-популярная, краеведческая литература, энциклопедии и справочники.



«После обработки в отделе комплектования эти книги займут свое место на книжных полках города и подарят большую радость нашим читателям», – сообщили специалисты библиотек.

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