(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). На трассе в Татарстане остановили иномарку из Москвы, пассажир которой вез 4 кг наркотиков в Уфу, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

«В начале февраля в полночь на СПП "Малиновка", расположенном на 777-м км федеральной трассы М7 в Верхнеуслонском районе республики, сотрудники полиции остановили "Рено Логан" без регистрационного знака. В ходе досмотра иномарки и имущества граждан, находившихся в ней, в сумке пассажира был обнаружен и изъят сверток с 4 кг синтетического наркотика», – уточнили в пресс-службе МВД по РТ.

Водитель рассказал, что перегонял автомобиль из Москвы в Уфу. Пассажира он взял, чтобы сэкономить на топливе, а нашел его через интернет-сайт по поиску попутчиков.

Задержанным оказался 26-летний житель Новосибирска. Мужчина во всем сознался и рассказал, что приобрел мефедрон в Москве и вез его в Уфу, где должен был оставить наркотик в тайнике. Также выяснилось, что задержанный должен был получить еще одну партию «синтетики» в Санкт-Петербурге. Сотрудники Управления наркоконтроля МВД по РТ обнаружили и изъяли 10 кг наркотиков в «закладке», оборудованной в одном из районов северной столицы.

Новосибирца на время следствия поместили в СИЗО.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.