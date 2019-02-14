В России для строительства дорог начнут использовать «суперасфальт»

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В России начнут использовать дорожное покрытие, созданное по методу объемного проектирования (Superpave). Технология «суперасфальта» будет включена в национальный ГОСТ. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Росавтодор.

Особое внимание при проектировании уделяется выбору вяжущего – материала, который придает асфальту долговечность. Состав тестируется в лаборатории с учетом транспортной нагрузки и конкретных климатических условий. В результате срок службы дорожного покрытия должен увеличиться с четырех-пяти лет до 12. Кроме того, капитальный ремонт будет необходимо производить раз в 24 года, уточнили в Росавтодоре.

Помимо прочего, технология предусматривает использование местных материалов и повторное их использование, что поможет обеспечить дополнительную экономию.

«Суперасфальт» достаточно массово применяется в странах Запада, а в России уже был использован на таких трассах, как А-114 Вологда – Тихвин, М-5 «Урал», А-108 Московское большое кольцо, и в ряде других случаев.

В ближайшие два года планируется уложить еще 1 тыс. км. Сейчас метод объемного проектирования наиболее активно применяют в Башкортостане и Татарстане.

По оценке экспертов, высокая стоимость технологии вынудит применять ее не повсеместно, а преимущественно при реализации больших федеральных проектов. Кроме того, полностью оценить ее эффективность можно будет лишь через несколько лет.

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