Ученые объяснили пользу сна для больных людей

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Причиной улучшения самочувствия больных людей после сна оказалось то, что во время отдыха организм стимулирует иммунные клетки активнее бороться с инфекцией. К такому выводу пришли немецкие исследователи, статья которых опубликована в Journal of Experimental Medicine, передает РИА Новости.

Изучая способы, с помощью которых организм снижает активность Т-клеток, ученые обнаружили четыре типа веществ, причем их концентрация заметно снижалась во сне.

После этого медики провели эксперимент с участием как людей, зараженных цитомегаловирусом, так и здоровых подопытных. Добровольцы были разделены на две группы: представители первой вели нормальный образ жизни, тогда как участники второй оказались полностью лишены сна.

У сохранявших нормальный режим активность иммунитета ощутимо росла во время сна, тогда как у лишенных отдыха она оставалась низкой. По мнению исследователей, это наблюдение объясняет то облегчение, которое испытывают выспавшиеся больные.

Теперь ученые пытаются понять, можно ли вызывать подобные изменения в работе иммунной системы человека искусственным путем.

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