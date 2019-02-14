Найден простой способ вывести из строя iPhone с помощью голосового ввода

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Произведенные корпорацией Apple гаджеты с операционной системой iOS 12 продемонстрировали необычную реакцию на пятикратное повторение слова «дефис» при голосовом вводе. Баг обнаружил пользователь Twitter’а @JosieNatorie, пишет газета «Известия».

Если открыть клавиатуру в любом из установленных на устройстве приложений, выбрать голосовой набор и пять раз произнести слово «дефис», рабочий стол начинает перезагружаться. После этого появляется экран блокировки.

Компания Apple пока никак не отреагировала на информацию об ошибке, приводящей к перезагрузке рабочего стола гаджета.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ряд популярных приложений для iPhone поймали на записи происходящего на экранах смартфонов. После этого Apple пригрозила удалить их из магазина приложений App Store.

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