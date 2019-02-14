Льготную ставку для семей с детьми планируют продлить на все время ипотеки

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Правительство России намерено продлить предоставление льготной ставки для семей с детьми на все время ипотеки. Об этом рассказал министр труда РФ Максим Топилин на Российском инвестиционном форуме в Сочи, передает «Интерфакс».

«Новелла будет заключаться в том, что если сейчас эта 6-процентная льготная ипотека при рождении второго и третьего ребенка представляется максимум на восемь лет, то это ограничение будет снято», – пояснил глава Минтруда.

При этом Топилин отметил, что программа субсидирования ипотеки для семей при рождении второго или третьего ребенка еще не обрела реальные темпы. И добавил, что предложенная мера может стать реальным стимулом.

Сейчас семьи с детьми могут взять ипотечный кредит под 6% годовых. Для семей с двумя детьми срок действия такой ставки составляет три года, при рождении третьего ребенка он продляется на пять лет.

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