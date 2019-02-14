Первый в истории чемпионат России по брейкингу пройдет в Казани

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Чемпионат и первенство России по брейкингу будут организованы 28 февраля – 1 марта в Центре гимнастики в Казани. Об этом сообщает пресс-служба молодежного физкультурно-спортивного общества «Буревестник» РТ.

Победители чемпионата и первенства во всех возрастных категориях войдут в состав национальной сборной по танцевальному спорту (дисциплина «брейкинг»).

Обладатели золотых и серебряных медалей чемпионата России будут номинированы для участия в первом официальном чемпионате мира 2019 WDSF World Breaking Championships. Он пройдет под эгидой Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF) 23 июня в китайском Нанкине. Спортсменам будет обеспечена оплата проезда, проживания и визовых расходов.

Бронзовым же призерам чемпионата страны и командам, занявшем на турнире места с первое по третье, будут оплачены поездки на одно из международных соревнований по брейкингу 2019 года.

Кроме того, по итогам выступлений на чемпионате и первенстве российские спортсмены будут направляться на международные мультиспортивные соревнования, в команды которых включен брейкинг.

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