(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В России банки получат возможность регистрировать самозанятых. Уже в I квартале 2019 года кредитные организации разработают необходимые для этого сервисы, пишет газета «Известия».

Благодаря этому самозанятые граждане смогут вести учет доходов и платить налоги, не используя мобильное приложение Федеральной налоговой службы «Мой налог». Банки смогут интегрировать с ним свои сервисы через открытый API (Application Programming Interface), пояснили в ведомстве.

Однако для этого финансовые организации должны будут организовать круглосуточную службу техподдержки для налогоплательщиков и гарантировать бесперебойность обработки данных.

Самозанятым считается любой человек, который оказывает услуги самостоятельно, без привлечения наемных работников. У него не должно быть работодателя, а годовой оборот самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей. Гражданин имеет право оформить статус самозанятого, не будучи при этом индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с начала года в Татарстане зарегистрировались около 3 тыс. самозанятых.

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