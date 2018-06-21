Минниханов выступит на двух сессиях Российского инвестфорума в Сочи

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетит Российский инвестиционный форум в Сочи, который традиционно проводится с участием Премьер-министра России Дмитрия Медведева. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

«Рустам Минниханов примет участие в пленарном заседании Российского инвестиционного форума, который пройдет под председательством Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, – уточнили в пресс-службе. – Также Рустам Минниханов намерен выступить на сессии Внешэкономбанка “Экономика городского комфорта“, сессиях “Региональная политика в контексте пространственного развития России“ и “Лучшие практики социально-экономического развития. Комплексные решения для регионов“».

Кроме того, в рабочей программе Президента РТ запланированы встречи с главой Республики Карелия Артуром Парфенчиковым, губернатором Новгородской области Андреем Никитиным и губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым, а также деловые переговоры с представителями крупных бизнес-структур.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в Агентстве инвестиционного развития РТ, в рамках форума Татарстан планирует подписание семи соглашений, два из которых будут способствовать развитию и укреплению экономических показателей Нижнекамского муниципального района.

Еще одним важным событием форума станет подведение итогов и награждение победителей Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов России. У Татарстана большие шансы на победу. Регион вышел в финальный отбор с наибольшим количеством практик претендентов. Так, на звание лучших по разным номинациям представлены 17 практик. Всего для участия было подано более 700 заявок.

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