В Нижнекамске отобрали претенденток на звание «Женщина года 2019»

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). В седьмой раз в Нижнекамске состоялся зональный этап конкурса «Женщина года. Мужчина года: женский взгляд». По итогам тура были отобраны лучшие представительницы, которые станут лицами ежегодного республиканского смотра, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



За «визитками» нижнекамских конкурсанток следили члены президиума общественной организации «Женщины Татарстана»: из 16 конкурсантов они определили 11 лучших, наградив их в разных номинациях.





Среди отличившихся – руководитель известных фольклорных коллективов Ирина Матвеева; инженер и изобретатель Елена Ткачева; преподаватель физкультуры в Университете третьего возраста Лариса Архипова; рабочая шинного завода Ольга Тарасова; многодетная бизнес-вумен, воспитывающая восемь детей, Мария Ступенькова; две учительницы химии Ирина Хомякова и Оксана Нуруллина; владелица крафтовой сыроварни Чулпан Миннебаева; бизнес-тренер Татьяна Мифтахова; военный комиссар Фарид Мингариев и руководитель трамвайного предприятия Рафаил Хабибуллин.



Замглавы Нижнекамского района, руководитель организации «Женщины Нижнекамска» Эльвира Долотказина отметила, что муниципальный тур ждали с особенным волнением.





«Самая сложная миссия, конечно, у конкурсантов. Многие из них вышли на сцену впервые в жизни. Но то, что они вышли – это уже победа, которая важнее даже победы в конкурсе», – отметила замглавы района.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что музыкальный руководитель из пестречинского социального приюта Татьяна Угарова победила в зональном туре «Женщина года».

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