Два обращения к Дмитрию Медведеву рассмотрят депутаты на 45-м заседании Госсовета РТ

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в Казани состоится 45-е заседание Государственного Совета Татарстана V созыва. Депутаты рассмотрят 42 вопроса, включая 17 республиканских и 16 федеральных законопроектов, а также два обращения к Председателю Правительства России Дмитрию Медведеву – о разработке госпрограммы по борьбе с борщевиком Сосновского и о запрете на парковку машин без номеров.

Ко второму чтению подготовлен один законопроект, которым вносятся изменения в закон «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и о внесении изменения в статью 8 Закона РТ “Об адресной социальной поддержке населения в РТ”».

В первом чтении депутаты рассмотрят 16 проектов законов. Это, в частности, законопроекты, которыми вносятся изменения в Избирательный, Бюджетный, Экологический кодексы РТ, а также в следующие республиканские законы: «Об обращениях граждан в РТ», «О Счетной палате РТ», «О промышленной политике в РТ», «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности на территории РТ», «О развитии малого и среднего предпринимательства в РТ», «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в РТ», «Об объектах культурного наследия в РТ».

Кроме того, парламентарии заслушают отчеты о деятельности полиции и о соблюдении прав и свобод человека за 2018 год, а также информацию о работе Управления Федеральной службы судебных приставов по РТ.

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