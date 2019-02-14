Все населенные пункты вдоль федеральных трасс в Татарстане в 2020 году будут обеспечены освещением

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Федеральные дороги в Татарстане проходят по 25 населенным пунктам, искусственное электроосвещение имеется в 22 из них. Ожидается, что в 2020 году все они будут полностью обеспечены электроосвещением. Об этом ИА «Татар-информ» заявил эксперт дорожного хозяйства производственного отдела «Волго-Вятскуправтодора» Ильмир Самигуллин.

«В Татарстане федеральные дороги проходят по 25 населенным пунктам, из них искусственное электроосвещение установлено в 22. Мы ведем проектирование по оставшимся участкам, после проведения экспертизы начнем реализовывать. И в 2020 году все населенные пункты будут полностью обеспечены искусственным электроосвещением, что, конечно, скажется на безопасности дорожного движения в ночное время», – рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что осталось установить около 6 км линий электроосвещения вдоль населенных пунктов на федеральных автодорогах в республике.

По словам Ильмира Самигуллина, в 2018 году на федеральных дорогах в Татарстане было установлено 16,5 км линий электроосвещения. В частности, на участках реконструкции трассы М7 «Волга» и на участке автодороги Р-239 Казань – Оренбург.

На автодорогах установлено 15 тыс. светильников, в том числе почти 5,5 тыс. светодиодных, отметил эксперт дорожного хозяйства «Волго-Вятскуправтодора».

«Светодиодные светильники более экономичны. Они обеспечивают экономию до 35% электроэнергии, при этом улучшается освещенность дороги. И на них производители дают гарантию от пяти лет, что, соответственно, влияет на эксплуатацию объектов. Необходимость установки элементов обустройства автодорог, предназначенных для повышения удобства и безопасности дорожного движения, определяется ГОСТами, – продолжил он. – Это в первую очередь населенные пункты, мосты, подходы к железнодорожным переездам, пешеходные переходы, автобусные остановки и участки концентрации ДТП».

Собеседник информагентства также сообщил, что планируется обустроить искусственным освещением участок трассы М7 «Волга» от 786-го до 829-го км. «В народе этот участок называют “северной объездной города Казани”. Протяженность линий электроосвещения будет составлять примерно 27 км. В этом году планируем начать реализацию проектных работ. Надеемся на следующий год приступить к строительству», – подчеркнул он.

Для экономии электроэнергии в ночное время яркость светильников регулируется. «Применяется система диммирования – уменьшение яркости. Это допускается в ночное время. Также на некоторых участках используем так называемый “вечерний – ночной” режим. Часть светильников в ночное время отключается тоже для экономии», – проинформировал Самигуллин.

Протяженность линий электроосвещения на федеральных автомобильных дорогах в Татарстане составляет 304,5 км. «Волго-Вятскуправтодор» в среднем в год расходует около 60 млн рублей на оплату электроэнергии для освещения трасс в республике.

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